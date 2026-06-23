Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Soğuksu Mahallesi Muhtarlığı işbirliğinde bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi.
Alaşehir Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki etkinliğe Kaymakam Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar ve mahalle sakinleri katıldı.
Etkinlikte Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi personeli tarafından aile içi iletişimin temel unsurları ve madde bağımlılığı konusunda katılımcılar bilgilendirildi.
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