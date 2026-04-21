Bağımlılıkla Mücadele İçin Yeni Adımlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantımızı ilgili bakanlarımızın ve kurum temsilcilerimizin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdik. Bağımlılıkla mücadeleyi; önleyici politikalar, erken teşhis, etkin tedavi ve topluma yeniden kazandırmayı kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Bu kapsamda, özellikle zorunlu tedavi sürecinin iyileştirilmesine yönelik, ailelerimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili cevap verecek yeni bir model üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kamu, sivil toplum ve ailelerimizin güçlü iş birliğiyle; madde bağımlılıklarının yanı sıra dijital ve davranışsal bağımlılıkları da kapsayan çok boyutlu mücadelemizi sahada daha etkin hale getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi koruyan, riskleri erken aşamada tespit eden ve kalıcı sonuçlar üreten politikalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu üyelerimiz başta olmak üzere bağımlıkla mücadelemize katkı sunan kurum ve kuruluşlarımıza, STK'larımıza teşekkür ediyorum."