Bağımlılıkla Mücadele Projesi Asarcık\'ta Devam Ediyor

Samsun'da bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen "Bağımlılığa Karşı Sahadayız" projesi Asarcık ilçesinde devam edecek.

Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Yeşilay koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında ikinci etap çalışmaları Asarcık'ta hayata geçirilecek.

Proje kapsamında Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ile Yeşilay Asarcık İlçe Temsilcisi Kadir Duzak, Kaymakam Ahmet Tayyip Korkmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Şenel Kığılcım'ı ziyaret etti.

Görüşmede, bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçede yürütülecek faaliyetler ele alındı.

"Bağımlılığa Karşı Sahadayız Projesi" kapsamındaki etkinliklerin 13-15 Nisan tarihlerinde Asarcık ilçesinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Proje ile gençler başta olmak üzere toplumda sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedefleniyor.