Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü tarafından, çocuk ve gençlerde bağımlılık farkındalığını artırmak ve teknolojinin bilinçli kullanımını teşvik etmek amacıyla yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "Bağımlılıkla Mücadele" Semineri düzenlendi.

Hanife Saygılı Kur'an Kursu, Çayır Cami ve Saray Cami'nde eğitim gören öğrencilerin katıldığı seminer, Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü ve Cumara Cami İmam Hatibi Bilal Uslu tarafından verildi.

Seminerde, teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere günümüzde sıkça karşılaşılan bağımlılık türlerine dikkat çekilerek, bu tür alışkanlıklardan uzak durmanın yolları öğrencilere aktarıldı.

Program sonunda öğrencilere çeşitli bilgilendirici broşürler dağıtıldı.