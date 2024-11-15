Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Afyonkarahisar'da okul müdürleri, idareciler ve eğitimcilerle bir araya geldi.

Dinç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken konular ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeşilay'ın alkol, uyuşturucu, sigara, kumar ve internet bağımlılığı gibi farklı bağımlılık türleriyle mücadele ettiğini aktaran Dinç, şunları kaydetti:

"Bu konuda bizlerin en büyük yardımcısı Milli Eğitim Bakanlığımız. İllerde ise okul müdürlerimiz ve eğitimcilerimiz. Dünya çapında yüz akı olacak projeleri sizlerle birlikte yürütüyoruz. Bu projelerden birisi Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim programıdır. Önleme anlamında yapılan çalışmalar çok çok önemli. Bağımlılık ortaya çıktığında bunun mücadelesi çok zor ve uzun. Önleme çalışması ile çocuklarımızı daha yolun başında korumuş oluruz."

-"Sizlerin sayesinde her yıl 10 milyon öğrenciye ulaşıyoruz"

Dinç, bağımlılık endüstrisinin gece gündüz çocuklar ve gençlerin bağımlı olması için büyük uğraş verdiğine dikkati çekti.

Bağımlılıkta ilk hedefin, çocuklar ve gençler olduğunu vurgulayan Dinç, "Uyuşturucuya bulaştıktan sonra durumun vahameti ortaya çıkıyor. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bağımlılık. Zihinsel, fiziksel, psikolojik, yetenek kabiliyeti olmak üzere pek çok alanda zarar veriyor. En kritik çalışmalarımız, önleme çalışmaları. Sizlerin sayesinde her yıl 10 milyon öğrenciye ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.