Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Bir Başlangıç - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Bir Başlangıç

Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Bir Başlangıç
08.06.2026 11:16
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H.A, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin desteğiyle madde bağımlılığını yenip ailesini kurtardı.

Bingöl'de arkadaş çevresinin etkisiyle başladığı madde kullanımı nedeniyle ailesini kaybetme noktasına gelen 30 yaşındaki H.A, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) aldığı destek sayesinde bağımlılıktan kurtularak yaşamında yeni bir sayfa açtı.

H.A, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıl önce arkadaş ortamının etkisiyle madde kullanmaya başladığını söyledi.

Başlangıçta kullandığı maddenin kendisine zarar vermediğini düşündüğünü anlatan H.A, zamanla bunun hayatının merkezine yerleşen bir bağımlılığa dönüştüğünü fark ettiğini belirtti.

Madde kullanımının ilk yıllarında yaşadığı ortamın ve arkadaş çevresinin kendisine cazip geldiğini ifade eden H.A, "Arkadaş ortamında edilen sohbetler, eğlenceler ve yaşanan keyif bana güzel geliyordu. Her şeyin kontrolüm altında olduğunu düşünüyordum. 'İstersem bırakırım.' diyordum ama zamanla bunun öyle olmadığını gördüm." dedi.

Yaklaşık 8 yıl boyunca düzenli şekilde madde kullandığını anlatan H.A, süreç ilerledikçe fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşamaya başladığını belirtti.

"Çocuğumun anne ve baba sevgisinden mahrum büyümesini istemedim"

Madde kullandığı süreçte uyku düzensizlikleri, unutkanlık ve sosyal hayattan uzaklaşma gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını anlatan H.A, şöyle devam etti:

"İnsan farkında olmadan toplumdan, ailesinden ve arkadaşlarından uzaklaşıyor. Kendini iyi hissettiğini sanıyorsun ama aslında hayatındaki güzellikleri kaybediyorsun. Eşimle, çocuğumla ve ailemle ciddi sorunlar yaşamaya başladım. Eşimle aramız açıldı, mahkeme süreçleri yaşadık. Bir süre sonra ailemi, çevremi ve kendimi kaybettiğimi fark ettim."

Yaşadığı korkular nedeniyle uzun süre destek almadığını belirten H.A, "Bir seçim yapmak zorundaydım. ya bağımlılığı seçecektim ya da ailemi. Çocuğumun anne ve baba sevgisinden mahrum büyümesini istemedim. Burada aldığım destek sayesinde hayatın daha güzel yanlarını görmeye başladım. Eşimin ailesi bu durumu fark etti. Buradan aldığım desteği de gördü. Sonraki süreçte mahkemede olan boşanma dosyasını düşürmek için onlar da bir adım attı ve dava kapandı." ifadelerini kullandı.

"İnsan geleceğini kurtarmak için yardım istemekten çekinmemeli"

H.A, duygularını şöyle dile getirdi:

"Ben başardım, ailemi ve yuvamı kurtardım. Bu süreçte en önemli şeylerden biri çevreyi değiştirmek. Size sürekli 'Bir kereden bir şey olmaz.' diyen insanlardan uzak durmanız gerekiyor. Ben de bunu yaptım. Şimdi çevremdeki insanlara da destek almaktan çekinmemelerini söylüyorum. Bu bir acizlik değil. İnsan hayatını, ailesini ve geleceğini kurtarmak için yardım istemekten çekinmemeli."

Bağımlılık nedeniyle bir dönem 58 kiloya kadar düştüğünü anlatan H.A, tedavi sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuştuğunu ve kilo aldığını ifade etti.

"Tedavi süreci aileyi de yakından ilgilendirir"

YEDAM'da Klinik Psikolog Şeyma Meryem Yıldırım, bağımlılığın toplumda sanıldığı gibi bir irade zayıflığı değil bilimsel olarak kabul edilen bir beyin hastalığı olduğunu belirtti.

Bağımlılığın yalnızca bireyi değil aileyi ve yakın çevreyi de etkilediğine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tedavi süreci bağımlı birey kadar aileyi de yakından ilgilendirir ve etkiler. YEDAM'larda psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından destek sağlanmaktadır. Bağımlılığın altında yatan nedenler ve eşlik eden ruhsal problemler ele alınmaktadır. Tedavi sürecinde yoğun yoksunluk belirtileri, madde kullanma isteği gibi durumlarla baş etme yöntemleri öğretilmektedir. Ayrıca sosyal çevrenin düzenlenmesi, yaşamın yeniden yapılandırılması ve aile ilişkilerinin iyileştirilmesi gibi konularda destek verilmektedir."

Yıldırım, YEDAM hizmetlerinin ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı yürütüldüğünü belirterek, destek almak isteyenlerin 115 Danışma Hattı'ndan kendilerine ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel, Bingöl, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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