Bağımsız Maden İş, 5 madencinin öldüğü olayda delil karartma iddiasıyla savcılığa başvurdu.

(MANİSA) - Bağımsız Maden İş, İmbat Madencilik'te 5 madencinin hayatını kaybettiği, 2 madencinin yaralandığı olayın meydana geldiği alanda "enkaz kaldırma" adı altında delillerin ortadan kaldırıldığını öne sürdü. Sendika, çalışmaların durdurulması ve alanın koruma altına alınması talebiyle Soma Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu açıkladı.

Bağımsız Maden İş, Soma'daki İmbat Madencilik sahasında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Sendika, olay mahallinin "enkaz kaldırma" adı altında delillerden temizlendiğini savunarak, bunun delil karartmaya yol açabileceğini belirtti.

Bağımsız Maden İş, sendika adına Soma Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak söz konusu çalışmanın durdurulmasını ve delillerin koruma altına alınmasını talep ettiklerini bildirdi.

Sendika, "Başta savcılık olmak üzere, kamu kurumları derhal delillerin yok edilmesini engellemek için harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.