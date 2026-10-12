Bağımsız Maden İş, 5 madencinin öldüğü olayda delil karartma iddiasıyla savcılığa başvurdu. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağımsız Maden İş, 5 madencinin öldüğü olayda delil karartma iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağımsız Maden İş, 5 madencinin öldüğü olayda delil karartma iddiasıyla savcılığa başvurdu.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağımsız Maden İş, İmbat Madencilik'in Soma'daki sahasında 5 madencinin hayatını kaybettiği, 2'sinin yaralandığı olayda 'enkaz kaldırma' adıyla delillerin yok edildiğini öne sürdü. Sendika, çalışmanın durdurulup alanın korunması için Soma Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

(MANİSA) - Bağımsız Maden İş, İmbat Madencilik'te 5 madencinin hayatını kaybettiği, 2 madencinin yaralandığı olayın meydana geldiği alanda "enkaz kaldırma" adı altında delillerin ortadan kaldırıldığını öne sürdü. Sendika, çalışmaların durdurulması ve alanın koruma altına alınması talebiyle Soma Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğunu açıkladı.

Bağımsız Maden İş, Soma'daki İmbat Madencilik sahasında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Sendika, olay mahallinin "enkaz kaldırma" adı altında delillerden temizlendiğini savunarak, bunun delil karartmaya yol açabileceğini belirtti.

Bağımsız Maden İş, sendika adına Soma Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak söz konusu çalışmanın durdurulmasını ve delillerin koruma altına alınmasını talep ettiklerini bildirdi.

Sendika, "Başta savcılık olmak üzere, kamu kurumları derhal delillerin yok edilmesini engellemek için harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
İmbat Madencilik3. SayfaSendikaGüncelSomaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken... Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken...
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
İzmir’de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı İzmir'de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
22:41
Neçirvan Barzani: Türkiye’den Erdoğan Nobel’i hak ediyor
Neçirvan Barzani: Türkiye'den Erdoğan Nobel'i hak ediyor
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 23:52:11. #7.13#
SON DAKİKA: Bağımsız Maden İş, 5 madencinin öldüğü olayda delil karartma iddiasıyla savcılığa başvurdu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei