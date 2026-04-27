Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağırsak Sağlığını İyileştirmek İçin 5 Adım

27.04.2026 07:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağırsak mikrobiyomu sindirim, bağışıklık ve zihinsel sağlığı etkiler. Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir bağırsak yapısı mümkün.

Bağırsak mikrobiyomu, sindirim ve bağışıklık gibi birçok işlevi etkiler. Klinik tedavi uzmanı Dr. Sunni Patel, mikrobiyomu iyileştirmenin önemli bir yatırım olduğunu ve başlamak için asla geç olmadığını söylüyor. Uzun vadeli yararlar için birkaç ay ve tutarlılık gerekiyor.

Sağlıklı bağırsak için öneriler: 1) Daha fazla ve çeşitli bitkisel gıdalar tüketin; lifli sebzeler, meyveler, baklagiller ve tam tahıllar bağırsak bakterilerini besler. Günde altı gram lif artışı bile olumlu etki yaratır. 2) Fermente gıdalar (yoğurt, kefir, kimchi) iyi bakteriler içerir. 3) Aşırı işlenmiş gıdalardan kaçının. 4) Akşam yemeği ile kahvaltı arasında en az 12 saat ara verin ve iyi uyuyun. 5) Düzenli egzersiz yapın; bisiklet programı mikrobiyomu iyileştirebilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 08:12:59. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.