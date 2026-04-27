Bağırsak Sağlığını İyileştirmek İçin 5 Adım

Bağırsak mikrobiyomu, sindirim ve bağışıklık gibi birçok işlevi etkiler. Klinik tedavi uzmanı Dr. Sunni Patel, mikrobiyomu iyileştirmenin önemli bir yatırım olduğunu ve başlamak için asla geç olmadığını söylüyor. Uzun vadeli yararlar için birkaç ay ve tutarlılık gerekiyor.

Sağlıklı bağırsak için öneriler: 1) Daha fazla ve çeşitli bitkisel gıdalar tüketin; lifli sebzeler, meyveler, baklagiller ve tam tahıllar bağırsak bakterilerini besler. Günde altı gram lif artışı bile olumlu etki yaratır. 2) Fermente gıdalar (yoğurt, kefir, kimchi) iyi bakteriler içerir. 3) Aşırı işlenmiş gıdalardan kaçının. 4) Akşam yemeği ile kahvaltı arasında en az 12 saat ara verin ve iyi uyuyun. 5) Düzenli egzersiz yapın; bisiklet programı mikrobiyomu iyileştirebilir.