Bahadırlı Köyü\'nde Hayır Yemeği Yoğun İlgiyle Yapıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde düzenlenen hayır yemeği yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Köy camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan köy hayrında, mevlidi şerif okunmasının ardından öğle namazı kılındı.
Bahadırlı köyü muhtarı İsmail Bektaş, hayırda yaklaşık 3 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı ikram edildiğini belirterek, katılanlara teşekkür etti.
Köy hayrına, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, siyasi partilerin ve meslek odalarının temsilcileri, köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.
