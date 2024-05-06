Bahamalar bayraklı kruvaziyer Bodrum\'a geldi

Bahamalar bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Kuşadası Limanı'ndan hareket eden 159 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li 283 yolcu ile 194 personel bulunuyor.
Gemiden inen yolcular gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı, turistik ilçeyi gezdi.
"Star Legend", akşam saatlerinde Santorini Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.
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