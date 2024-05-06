Bahamalar bayraklı kruvaziyer Bodrum'a geldi - Son Dakika
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Bahamalar bayraklı kruvaziyer Bodrum'a geldi

Bahamalar bayraklı kruvaziyer Bodrum\'a geldi

Kuşadası Limanı'ndan hareket eden Bahamalar bayraklı 'Star Legend' isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı. Gemide 283 yolcu ve 194 personel bulunuyor. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'u gezmek için sahilde yürüyüş yaptı. Akşam saatlerinde ise gemi Santorini Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

06.05.2024 15:15  Güncelleme: 15:16
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Bahamalar bayraklı "Star Legend" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Kuşadası Limanı'ndan hareket eden 159 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port'a yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li 283 yolcu ile 194 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı, turistik ilçeyi gezdi.

"Star Legend", akşam saatlerinde Santorini Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahamalar bayraklı kruvaziyer Bodrum'a geldi - Son Dakika

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