Bahar Alerjisi Keratokonus Riskini Artırıyor

Bahar aylarında polen ve tozların tetiklediği alerjik göz nezlesi, özellikle genetik yatkınlığı olan bireylerde keratokonus riskini artırıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nihat Tamer, gözleri sertçe ovuşturmanın korneanın yapısını bozarak incelme ve sivrileşmeye yol açtığını belirtiyor. Tedavide kişiye özel planlamalar yapılırken, erken evrede korneal çapraz bağlama yöntemi uygulanabiliyor. İleri vakalarda ise kornea nakli gerekebiliyor. Uzmanlar, kaşıntı anında soğuk kompres yapılmasını, güneş gözlüğü kullanılmasını ve polen filtresi tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca tedavi edilmeyen alerjinin %30 oranında alerjik astıma dönüşebileceği uyarısında bulunuluyor.