Bahar Yorgunluğuna Karşı Beslenme Tüyoları

Baharda değişken hava koşulları vücudun adaptasyon sürecini zorlayarak bağışıklık sistemi, metabolizma ve ruh hâlini olumsuz etkileyebilir. Bu dönemde vücut direncinin güçlü tutulması gerektiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, bahar aylarında enerji artıran beslenme tüyoları verdi.

Yorgunluğa karşı antioksidan açısından zengin portakal, mandalina, limon ve taze sebzeler tüketmek önemlidir. Omega-3 içeren balık, keten tohumu ve ceviz gibi besinler dikkat ve odaklanmayı artırır, yorgunluğu azaltır. Brüksel lahanası, kırmızı havuç, avokado, yumurta, ceviz, fındık ve badem gibi besinler de günlük öğünlere eklenmelidir. Şekerli tatlılar, beyaz ekmek, pasta ve bisküvi gibi fazla şeker ve basit karbonhidratlar ise enerjiyi düşürür.

Omega-3 içeren besinler zindelik verirken uyku kalitesini de destekler. Yatmadan 1-2 saat önce ceviz, badem ve fındık gibi sağlıklı yağ içeren besinlerin tercih edilmesi daha kaliteli bir uykuya katkı sağlar. Kefir ve yoğurt gibi besinler de sindirimi destekleyerek uykuya geçişi kolaylaştırır. Uyumadan önce tüketilen karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler ise uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Bahar aylarında ruh hâlini dengelemek için mutluluk hormonunu artıran yulaf, kırmızı ve mor renkli meyveler, saf kakao ve kakao oranı yüksek çikolata tüketilebilir. Omega-3 açısından zengin avokado, balık, ceviz, fındık ve badem de psikolojiyi olumlu etkiler. Tok tutan ve doğal besinler tüketmek, işlenmiş gıdalardan uzak durmak önemlidir.

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için protein, vitamin ve antioksidan açısından zengin beslenmek gerekir. Greyfurt, portakal, mandalina, limon, armut, ayva, nar ve pancar gibi meyveler vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Kivi yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklığı destekler. Kefir, ev yapımı yoğurt, tarhana, turşu ve fermente peynirler gibi probiyotik içeren besinler de bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlar. Balık, hindi ve tavuk gibi protein açısından zengin besinler de vücudun güçlü ve dirençli olmasına destek olur.

Mevsim geçişlerinde saç dökülmesi ve cilt problemleri artabilir. Saç sağlığı için biotin önemlidir; yumurta, süt, yoğurt, et ve tavuk gibi protein açısından zengin besinler tercih edilmelidir. Karanfil de saç sağlığını destekler; çayı içilebilir veya saç yıkadıktan sonra uygulanabilir. Dengeli ve besleyici beslenme hem saç hem cilt sağlığı için önemlidir.

Bahar yorgunluğuna karşı C ve E vitaminleri, B grubu vitaminleri, D vitamini, selenyum, çinko, sodyum ve potasyum gibi vitamin ve minerallerin eksiklik durumunda doktor kontrolünde takviye edilmesi önerilir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı kapalı ve kalabalık alanlardan uzak durmak, el hijyenine dikkat etmek, ekinezya, ıhlamur, zencefil, zerdeçal, tarçın ve karanfil çayları tüketmek, düzenli su içmek gibi önlemler alınmalıdır.

Sağlıklı beslenme rehberi olarak kahvaltıda yulaflı yoğurt veya kefir, öğle öğünlerinde karnabahar, brokoli, tarhana çorbası veya ev yapımı turşu, akşam yemeğinde et, tavuk veya balık gibi protein kaynakları ile zeytinyağlı-limonlu salata ve kuru baklagiller tüketilebilir. Gün içinde zencefil, limon ve havuçla hazırlanan doğal içecekler ile bitki çayları enerji ve bağışıklığı destekler.