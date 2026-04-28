Bahar Depresyonuna Karşı 6 Kritik Öneri

Bahar aylarında doğanın canlanmasıyla bazı kişilerde yorgunluk, huzursuzluk ve depresif ruh hali ortaya çıkabiliyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nden Klinik Psikolog Seda Akcan, bahar depresyonunun bastırılmış duygular ve artan 'aktif olma' baskısıyla ilişkili olduğunu belirtiyor. Depresyon belirtileri arasında sürekli yorgunluk, sabahları yataktan çıkmakta zorlanma, eskiden keyif alınan şeylerden zevk almama, kendini başkalarıyla kıyaslama, duygusal dalgalanmalar, dikkat dağınıklığı, uyku ve iştah değişiklikleri, sosyal ortamlardan uzaklaşma ve umutsuzluk yer alıyor.

Akcan, bahar depresyonuna karşı 6 öneride bulunuyor: Biyolojik ritmi düzenlemek için aynı saatlerde uyuyup uyanmak ve gün ışığına maruz kalmak; duyguları bastırmak yerine anlamlandırmak; küçük ve ulaşılabilir hedefler belirlemek; fiziksel aktiviteyi zorunluluk değil destek aracı olarak görmek; sosyal teması bilinçli sürdürmek; ve belirtiler 2 haftadan uzun sürerse profesyonel destek almak.