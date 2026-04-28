Bahar Depresyonuna Karşı 6 Kritik Öneri - Son Dakika
Bahar Depresyonuna Karşı 6 Kritik Öneri

28.04.2026 11:03
Bazı kişilerde bahar aylarında yorgunluk, huzursuzluk ve depresif ruh hali görülebilir. Klinik Psikolog Seda Akcan, bahar depresyonunun belirtilerini ve başa çıkma yöntemlerini anlattı.

Bahar aylarında doğanın canlanmasıyla bazı kişilerde yorgunluk, huzursuzluk ve depresif ruh hali ortaya çıkabiliyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nden Klinik Psikolog Seda Akcan, bahar depresyonunun bastırılmış duygular ve artan 'aktif olma' baskısıyla ilişkili olduğunu belirtiyor. Depresyon belirtileri arasında sürekli yorgunluk, sabahları yataktan çıkmakta zorlanma, eskiden keyif alınan şeylerden zevk almama, kendini başkalarıyla kıyaslama, duygusal dalgalanmalar, dikkat dağınıklığı, uyku ve iştah değişiklikleri, sosyal ortamlardan uzaklaşma ve umutsuzluk yer alıyor.

Akcan, bahar depresyonuna karşı 6 öneride bulunuyor: Biyolojik ritmi düzenlemek için aynı saatlerde uyuyup uyanmak ve gün ışığına maruz kalmak; duyguları bastırmak yerine anlamlandırmak; küçük ve ulaşılabilir hedefler belirlemek; fiziksel aktiviteyi zorunluluk değil destek aracı olarak görmek; sosyal teması bilinçli sürdürmek; ve belirtiler 2 haftadan uzun sürerse profesyonel destek almak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Bahar Depresyonuna Karşı 6 Kritik Öneri - Son Dakika

SON DAKİKA: Bahar Depresyonuna Karşı 6 Kritik Öneri - Son Dakika
