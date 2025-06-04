Bahar Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Karabük Adliyesi öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bahar Futbol Turnuvası sona erdi.
Karabük Üniversitesi Ay Yıldız Stadyumu'nda oynanan maçlara, Karabük Adliyesi, Safranbolu Adliyesi, Karabük Barosu, Karabük Cezaevi ve Eskipazar Cezaevi takımları katıldı.
Altı takımlı turnuvanın finalinde Karabük Cezaevi ile Eskipazar Cezaevi karşı karşıya geldi.
Birincilik kupasını Eskipazar Cezaevi takımının kazandığı turnuvada, Karabük Cezaevi Savcısı Oğuz Yılmaz'ın kaptanlığını yaptığı Karabük Cezaevi takımı ikinci oldu.
Turnuva sonunda düzenlenen törende kupalar, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman tarafından takımlara verildi.
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