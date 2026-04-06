Bahar-ı Nebat Sergisi Taksim'de Açıldı

06.04.2026 18:52
Taksim Camisi Kültür Sanat Merkezi'nde geleneksel Türk sanatları sergisi 33 sanatçının eserleriyle açıldı.

Proje koordinatörlüğünü Muhammed Kutsal, küratörlüğünü Derya Kurt'un üstlendiği "Bahar-ı Nebat" adlı karma sergi, Taksim Camisi Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

AA muhabirine açıklamada bulunan küratör ve proje sorumlusu Kurt, sergide geleneksel Türk sanatları alanında 33 sanatçının 66 eserinin yer aldığını söyledi.

Kurt, sergide çini, minyatür, tezhip, ebru ve katı gibi birçok dalda eserlerin görülebileceğine işaret ederek, "Sergide baharın gelişini güzel bir tema ile taçlandırmak istedik. Hem de bu sergiyle sanata ve sanatçıya güzel bir hatıra bırakmak istedik." dedi.

Sergide genç ile usta sanatçıların eserlerinin bir arada sergilendiğini dile getiren Kurt, "Sergiyi 6 ay içerisinde organize ettik. Önce eskizler geldi, değerlendirmeler yaptık. 33 sanatçımızla da yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurt, açılışta yaptığı konuşmada ise sanatçılara teşekkür ederek, "Sanat iyi ki var ve sanat iyileştirir." görüşünü paylaştı.

Proje koordinatörü Muhammed Kutsal ise "Çetin bir kış sürecinden geçtikten sonra tabiatta belirli bir takım hareketlilikler başlar. Bu zaman diliminde de insanlar, baharın zevkini, şevkini, heyecanını, iştiyakını, o tomurcukların patlama sürecini yaşarlar. Biz sanatçılar da aylardır bu süreci yaşamaktayız. Tasarlamış olduğumuz bütün desenlerimiz, motiflerimiz, eserlerimiz de bu süreçten geçmekte." diye konuştu.

Sergide Kutsal ve Derya Kurt'un yanı sıra Berra Perek, Burcu Korkmaz, Ceren Akyol, Güler Çalin, Elif Macit, Esma Yağlı, Esra Doğan, Esra Er, Esra Özdemir, Fatma Güneş, Fazilet Özdemir, Hümeyra Demircan, İbrahim Oran, Kübra Tansuğ, Merve Selamet Gönen, Pelin Öztürk, Sema Yılmaz Özen, Selda Sarkun, Selin Sadioğlu, Sümeyye Cansu, Şevval Ay, Şeyma Erdem, Tekmil Kurtarıcı, Tuğba Aydoğan, Tuğba Bozkurt, Tuğba Güner, Tuğba Şahin, Veli Akbulut, Zehra Bektaşoğlu ve Zeynep Eren Memiş'in eserleri yer alıyor.

"Bahar-ı Nebat" sergisi, 10 Nisan'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

