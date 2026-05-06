Bahar Şenliği ile Aile ve Çocuklar Bir Araya Geldi

06.05.2026 14:18
İstanbul'da düzenlenen Aile, Çocuk Bahar Şenliği, dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

İstanbul Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Roman Vatandaşlara Yönelik İl Eylem Planı" kapsamında Polonezköy City Doğa ve Yaşam Alanı'nda "Aile, Çocuk Bahar Şenliği" düzenlendi.

Dezavantajlı bölgelerde öğrenim gören öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocukların aktif katılımını esas alan eğitici atölyeler, eğlenceli parkurlar ve aile, çocuk etkileşimini güçlendiren faaliyetler yapıldı. Programda çocuk korosu müzik dinletisi sunarken, folklor ekibi de halk oyunları gösterisi sahneledi.

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, çocukların ve gençlerin sözlerden çok davranışları örnek aldığını belirterek, "Yaptıklarımızın aynısını yapmaya çalışıyorlar, olumlu ya da olumsuz anlamda. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kendi çocuğumuz için istediğimiz her şeyi sizlerin çocukları için İstanbul'daki 16 milyon kişinin kardeşi, yavrusu, arkadaşı, komşusu için istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrencinin bulunduğunu aktaran Gül, tüm çocukların kitap okumasını, spor yapmasını ve yeteneklerine göre enstrüman çalmasını önemsediklerini kaydetti.

Bu kapsamda okullarda spor kulüpleri kurduklarını ve kitap sayısını önemli ölçüde artırdıklarını anlatan Gül, "Kitap sayısının artması önemli ama okunması daha önemli. Sizler, bizler, hep beraber akşam yarım saat, tabletten, televizyondan, telefondan uzak kalarak ailece kitap okumamız lazım. Çocuklarımızı bağımlılıktan ve olumsuzluklardan korumak, polisiye tedbirlerle olacak bir mesele değil. Ailenin güçlenmesi lazım, bunun için de bizlerin fedakarlık yapması lazım." diye konuştu.

Gül, Beykoz'da yürütülen "Bizim Mahalle Güçlü Toplum" projesiyle mahalle ölçeğinde ve okul özelinde cami, muhtar ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, bu tür faaliyet ve birlikteliklerin artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

"Okulda öğretileni evlerimizde uygulamazsak bu iş yarım kalır"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise Hıdırellez'in baharın şenliği, doğanın uyanışı, aynı zamanda çocuklar için doğayla buluşma günü olduğunu söyledi.

Okulların en büyük amacının çocukları hayata hazırlamak olduğunu vurgulayan Yentür, ailelerin de çocuklar için en önemli rol model olduğunu kaydetti. Yentür, "Kıymetli anneler, babalar, sizler bizim vazgeçilmez öğretmenlerimizsiniz. Okulda öğretileni, okulda tavsiye edileni eğer evlerimizde uygulamazsak bu iş yarım kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital bağımlılığın bugünün önemli sorunlarından biri olduğunu anlatan Yentür, telefon, tablet ve diğer iletişim araçlarının sınırlı kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Yentür, valiliğin öncülüğünde yürütülen "Spor Şehri İstanbul", "Ben Okuyorum İstanbul Okuyor" ve "Enstrümansız Okul Kalmasın" projelerinin, çocukların yaşam boyu kazanacakları alışkanlıklar açısından en az akademik dersler kadar önemli olduğunu, bu faaliyetlerin çocukların mutlu, kendini değerli hisseden bireyler olarak yetişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, Milli Parklar Müdürlüğünden, çocukların doğayı yaşayarak öğrenmesine imkan sağlayacak etkinlikler için işbirliği talebinde bulundu.

Çocukların doğayla iç içe vakit geçirdiği etkinliklerle sona eren programa, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

