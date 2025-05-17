Bahar Tosun\'un Terzilik Serüveni

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde düzenlenen kursta terziliği öğrenen kadın, açtığı atölyede çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

İki çocuk annesi Bahar Tosun, Torul Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan giyim üretim teknolojisi kursuna katıldı.

Kursu tamamlayan 44 yaşındaki Tosun, ustalık ardından da usta öğreticilik belgesi almayı başardı.

Aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yaklaşık bir yıl önce ilçe merkezinde atölye açan Tosun, etek, elbise ve gömlek gibi kıyafetlerin yanı sıra ev mefruşat ürünleri de dikiyor.

Bahar Tosun, AA muhabirine, makine kullanmayı, bir şeyler dikmeyi sevdiğini söyledi.

Eğitimlerini tamamlamasının ardından ailesinin de desteğiyle iş yeri açtığını anlatan Tosun, "Çocuklarımı büyüttüm ve şimdi ekonomik olarak katkı sağlamak, eşime yardımcı olmak için bu işi yapıyorum." dedi.

Tosun, sipariş üzerine üretim yaptığını ifade ederek, "Ayrıca internetten alışveriş yapan müşterilerimin ürünlerinde de düzeltmeler yapıyorum." diye konuştu.

Üretmenin önemine işaret eden Tosun, meslek sahibi olmasına katkı sağlayan kursun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.