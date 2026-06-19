Bahçe Duvarı Devrildi, Kepçe Operatörü Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'de sağlamlaştırmaya çalıştığı bahçe duvarının devrilmesi sonucu altında kalan kepçe operatörü C.G. (38), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 43'üncü Cadde'deki inşaat alanında meydana geldi. Kepçe operatörü C.G., bahçe duvarını sağlamlaştırmak için çalışma yaptığı sırada devrilen duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu C.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. C.G.'nin cansız bedeni, bulunduğu yerden çıkarılarak Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.