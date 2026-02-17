Bahçeli'den CHP'ye Sert Tepki

(TBMM) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'e yönelik TBMM'deki protestosuna tepki göstererek, "İstanbul'daki tezgahınız bozuldu, öfkeniz buna mı? Rüşvet ve yolsuzluk çarkınız kırıldı, sinir nöbetiniz bundan mı? Tekraren ifade ediyorum; geçtiğimiz hafta çarşamba günü yapılan yemin merasiminde TBMM'nin saygınlığına leke düşüren müfsit ve müflis CHP zihniyetini ayıplıyor, haddinizi bilin diyorum" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca, CHP Lideri Özgür Özel'in boş senet iddialarına ilişkin, "Siyasi namusla çelişen bir hezeyandır" diyerek tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'de düzenlenen Grup Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, tüm müslüman aleminin ramazan ayını kutlayarak başladığı konuşmasında Filistin'de yaşananlara değinerek, "Ankara'dan dünyanın genel tablosuna baktığımızda ümitvar olacağımız, memnuniyet duyacağımız, yüreklerimize su serpecek bir aydınlık, bir arayış veya dört başı mamur bir amaç görülmemektedir. Buna karşılık Türkiye hem bölgesinde hem de küresel arenada istikrar adası gibi sivrilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Dışişleri Bakanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin kesintisiz diplomatik atılımları, ihtilafları diyalogla çözme çabaları gerçekten takdir ve tebrike ziyadesiyle layıktır. Masada ve sahada aynı anda olabilmeyi başaran bir Türkiye'yle hepimizin iftihar etmesi esasen bir manevi görevdir. Nerede bir sorun varsa Türkiye müessir bir şekilde oradadır" değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün ne olmuşsa dünün hayalidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birlik mesajı vererek, "Hep dedim, yine diyorum, yine diyeceğim; bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Devlet ve millet ele ele verdikçe, MHP ve Cumhur İttifakı ahlaki ve soylu duruşunu muhafaza ettiği sürece Allah'ın izniyle yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Bugün ne olmuşsa dünün hayalidir. Yarınlar da bugünkü hayallerimizin gerçeğe dönüşmesine imkan sağlayacaktır. Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkuya gerek yoktur. Hangi riski alıyorsak hedeflerimizle orantılıdır. Süresi geçmiş tehlikelere karşı gıyabi kahramanlık taslayanların bizi anlayıp anlatması hem mümkün hem de muhtemel değildir" diye konuştu.

"CHP'nin geçim kapısı kriz ve kargaşaya oynamaktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat depremine ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına tepki göstererek, "Bugüne kadar depremin toplam maliyeti de 150 milyar doları bulmuştur. Yıkılan yapılmış, ihtiyaçlar karşılanmış, nitekim her zorluğun üstesinden Allah'ın izniyle gelinmiştir. İnsanüstü emek ve çalışmanın sonunda yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir. Asrın inşa seferberliği kapsamında; 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'nı iş yeri olmak suretiyle toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm inşası tamamlanmış, hak sahibi vatandaşlarımıza da teslim edilmiştir. Eğri bakan doğruyu göremezmiş, gönlü pak olanın da yolu şaşmazmış. CHP'yle bilumum muhalefet bakiyesinde toplaşan siyasi garabetler yapılanı kötüleyerek, hizmeti karalayarak, devasa eserleri yok sayarak istismar ve rant peşine düşmüşlerdir. Yalana bin yalan katmanın adı siyaset olamaz. Depremle ilgili dedikodu üretmenin izahı yapılamaz. Doğruyla yanlışı tefrik edemeyen bir siyasetçinin vicdanından bahsedilemez. İyiyle kötüyü fark edemeyen bir siyasetçinin erdemli olmasını beklemek ise boşa kürek çekmekle eşdeğerdir. CHP yönetimi, doğal afetten siyasi afet çıkarmak için elinden geleni ardına koymamıştır. 'Konutlarına kavuşan vatandaşlarımıza boş senet imzalatılıyor' demek yalnızca bühtan değil, siyasi namusla çelişen bir hezeyandır. CHP'nin işi gücü fitne fesattır. CHP'nin geçim kapısı kriz ve kargaşaya oynamaktır" dedi.

"Gazi Meclis, aciz Meclis değildir"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'e yönelik TBMM'de yaptığı kürsü işgaline tepki göstererek, "Geçtiğimiz hafta Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına atanan değerli arkadaşlarımızın yasal ve anayasal prosedür olan yemin merasimlerinde yaşanan ilkellikleri, şiddet sahnelerini, antidemokratik muameleleri aziz milletimiz ibretle seyretmiştir. Gazi Meclis, aciz Meclis değildir. Gazi Meclis kürsü işgaliyle üçüncü dünya ülkelerini andıracak bir Meclis değildir. Yeni atanan bakanlarla ilgili eğer varsa merak edilen bir husus yasal ve demokratik kanallar açıktır, ortadadır. Muhalefetin sahip olduğu imkanları kullanmaya yanaşmadan Meclis'i karıştırması, yasal ve anayasal bir hakkı engellemeye çalışması yeni sürüm bir siyasi eşkıyalık değilse nedir? Ali kıran baş kesen misiniz? Nesiniz, kimsiniz? Deli Dumrul gibi hareket etmenin neresi demokrasidir? Gazi Meclis'i şov ve savaş alanına çevirmenin kime ne faydası vardır? Sözün hükmü yerine yumruğun gücüyle oraya, buraya sataşmak bir siyasetçiye yakışıyor mu? CHP'nin siyasi çizgisiyle bağdaşıyor mu? Özellikle yeni atanan Adalet Bakanımızla ilgili rahatsızlığınızın kaynağını nasıl yorumlayalım? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu, öfkeniz buna mı? Rüşvet ve yolsuzluk çarkınız kırıldı, sinir nöbetiniz bundan mı? Maskeleriniz düştü, ipliğiniz pazara çıktı, foyanız ortalığa döküldü; anormal stres ve gerilim sebebinizin nedeni buna mı dayalı? Tekraren ifade ediyorum; geçtiğimiz hafta çarşamba günü yapılan yemin merasiminde TBMM'nin saygınlığına leke düşüren müfsit ve müflis CHP zihniyetini ayıplıyor, haddinizi bilin diyorum. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'yi ayrı ayrı tebrik ediyor, tam desteğimizle birlikte başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Başbuğ Alparslan Türkeş Bey'e Allah'tan gani gani rahmetler diliyorum"

Bahçeli geçen hafta MHP'nin 57'inci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İftihar ettiğimiz Türk milletine hizmet için lütfedilen tarihi bir fırsatın tanımıdır. Bu fırsatı kullanmaya aday diğer aktörlerle girişilen hizmet yarışında öne çıkma becerisidir. Ana öznesi insan, nesnesi devlet, yüklemi demokrasi, cümlesi de Türk milletidir. Milletin olmadığı, ona değer verilmeyen, onun geleceğini düşünemeyen ve düşlemeyen siyaseti kabul etmedik, edemeyiz, etmeyeceğiz. Bunun için devlet-i ebed müddetten olduğu kadar 'millet-i ebed müddet'ten de asla taviz vermeyeceğiz. Siyasetin birilerini koltukta tutmak için sergilenen tiyatro sahnesi olmadığının farkındayız. Çok ciddi iş olduğunu, çok önemli bir sorumluluk olduğunu, bu sorumluluğun icabının mutlaka yapılması gerektiğini biliyoruz. Başbuğ olup önümüze düşen, şehit olup gönlümüze düşen, taş duvarları medreseyle dönüştüren kahramanlar bugünümüzün asıl mimarlarıdır. Allah hepsinden ve hepinizden razı olsun diyorum. Ebediyete irtihal eden tüm dava ve ülkü arkadaşlarıma, aziz şehitlerimize ve kurucu Genel Başkanımız Başbuğ Alparslan Türkeş Bey'e Allah'tan gani gani rahmetler diliyorum."