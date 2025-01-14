Bahçeli\'den Demirtaş Açıklaması

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(TBMM) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmrali heyetinin Edirne'de cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinin ardından Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilgili "İnşallah Türkiye terörsüz bir Türkiye olacak. Bunda da herkesin katkısı bulunacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı. DEM Parti İmralı Heyeti'nin Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaretinin ardından Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama hatırlatılarak, "Selahattin Demirtaş sürece destek verdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, "Temaslar temsil eden arkadaşlar aracılığıyla devam etmektedir. Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre gelişmeler uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye terörsüz bir Türkiye olacak. Bunda da herkesin katkısı bulunacaktır Allah'ın izniyle" diye konuştu.