Bahçeli'den TASAV Ziyareti - Son Dakika
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Bahçeli'den TASAV Ziyareti

Bahçeli\'den TASAV Ziyareti
11.06.2026 23:45
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, TASAV'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfını ziyaret etti.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TASAV Kurucusu ve Onursal Başkanı olan Bahçeli'nin ziyarette vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, Bahçeli'nin ziyaretinden duyulan memnuniyet ifade edilerek kendisine teşekkür edildi.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Politika, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli'den TASAV Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülden Adiyakin Gülden Adiyakin:
    bizim komşu ülkeler bu tür araştırma vakıflarına daha çok kaynak ayırıyor fark ettim 0 0 Yanıtla
  • Hacı Mehmet Claw Hacı Mehmet Claw:
    iyi bir girişim ama bu işlerin çoğu biraz geç kalındığı hissini veriyor 0 0 Yanıtla
  • Jülide Zehra Esen Jülide Zehra Esen:
    aileler için ne gibi bir fayda sağlayacak bu ziyaretin sonuçları merak ettim açıkçası 0 0 Yanıtla
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