Bahçeli'den von der Leyen'e sert tepki: 'Kibrin ve çifte standardın dışavurumu'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiği' yönündeki sözlerini 'kibrin ve çifte standardın dışavurumu' olarak niteledi. Bahçeli, 'Mesele Ankara'nın istikameti değil, Brüksel'in ikiyüzlü siyasetidir' dedi.

Bahçeli, Kerkük Valisi Seman Ağa'nın seçilmesini 'tarihi dönüm noktası' olarak değerlendirdi. 'Kerkük bir daha pazarlık masalarına konu olmayacaktır' ifadesini kullanan Bahçeli, Türkiye-Irak ilişkilerinin güvenlik dışında enerji, ulaştırma ve su yönetimi gibi alanlarda da ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli, Türkiye'nin dış politikasını 'blok taassubunun değil, milli menfaatin' belirleyeceğini vurgulayarak, 'Ne Brüksel bize geldiğimiz yeri gösterebilir, ne Avrupa bürokrasisi Türkiye'ye yürüyeceği yolu tarif edebilir' dedi.