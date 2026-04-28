Bahçeli'den Von Der Leyen'e tepki: Bize yer göstermeye kalkışanlara hadlerini bildirecek kudretimiz var
Bahçeli'den Von Der Leyen'e tepki: Bize yer göstermeye kalkışanlara hadlerini bildirecek kudretimiz var

28.04.2026 14:12
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'in sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli, 'Bize yer göstermeye kalkışanlara hadlerini bildirecek kudretimiz vardı' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Dünyanın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirten Bahçeli, 'Küresel sistemin sütunlarında çatlaklar belirginleşmektedir. Jeopolitik zemin kaymakta, ekonomik gerilimler, siyasal fay hatları daha da sertleşmektedir' dedi. Böyle zamanlarda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Bahçeli, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'ne de değinerek, 'Türk Milliyetçiliğinin var oluş tarihinde gönüllerde sönmeyen bir meşaledir' ifadelerini kullandı. MHP'nin milliyetçilerin tek yuvası olduğunu belirtti.

Kerkük ve Musul konusunda da konuşan Bahçeli, 'Ne Kerkük'ü ne de Musul'u unuturuz. Kerkük bir daha pazarlık konusu olmayacak' dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'in sözlerine tepki gösteren Bahçeli, 'Von Der Leyen'in sözleri çifte standart ve kibir göstergesidir. AB Türkiye'yi yıllardır geri tutuyor. Avrupa Türkiye'siz yapamaz' diye konuştu.

