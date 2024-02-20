Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ\'cüdür, dükkanları ve evleri kapatılmadır

Danıştay'ın, FETÖ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla ihraç edilen hakim ve savcıların bir bölümüne göreve iade kararı vermesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Karara sert tepki gösteren ve ekonomideki kötü gidişatı da FETÖ'ye bağlayan Bahçeli, "Ekonomik büyümenin dizginlenmesi, cari dengenin bozulması için el ovuşturan, fiyat etiketlerini sürekli olarak yukarı yönlü güncelleyen fırsatçıların ve bunların arkasındaki FETÖ'cülerin hukuken hesabı sorulmadan sosyal ve ekonomik huzur nasıl temin edilecektir? Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür. Dükkanları ve evleri kapatılmadır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcıların göreve iade kararına sert çıkan Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü sonrası örgütle ilişkisi belirlenen 4 bine yakın hakim ve savcı ihraç edilmiştir. Danıştay 5. Daire'nin 387 hakim ve savcıya iade eden kararı çok sakıncalıdır, hukuki temeli yoktur. Bu kararı alırken Danıştay üyeleri maklube mi yiyorlardı? Danıştay adalet ve hukuka göre karar vermemiştir. HSK devreye girmiş, yeni inceleme başlatmış ve Danıştay Genel Kurulu'nda itirazlar yapılmıştır.
MHP olarak TBMM'ye sunulan 8'inci Yargı Paketi'nin hak aramayı güçlendireceğinden, kişisel verilerin korunmasını ihtiva ettiğinden dolayı destekleyeceğimizi açıklıyorum.
FETÖ ile mücadelede 8 ana başlıkla TSK ve yargı başta olmak üzere her yere sızdığını ifade etmiştim. 9'uncuyu ilave ediyorum; Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür. Dükkanları ve evleri kapatılmadır. Ekonomik büyümenin dizginlenmesi, istihdamın geriletilmesi, cari dengenin bozulması için el ovuşturan, fiyat etiketlerini sürekli olarak yukarı yönlü güncelleyen fırsatçıların, azgın fiyat anarşistlerinin ve bunların arkasındaki FETO'cülerin hukuken hesabı sorulmadan sosyal ve ekonomik huzur nasıl temin edilecektir? İnsanımızın ekmeğine ve cüzdanına ambargo koyanların yakasından adalet ne zaman tutacaktır?"
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