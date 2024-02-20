Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür, dükkanları ve evleri kapatılmadır - Son Dakika
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Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür, dükkanları ve evleri kapatılmadır

MHP lideri Bahçeli, "Ekonomik büyümenin dizginlenmesi, cari dengenin bozulması için el ovuşturan, fiyat etiketlerini sürekli olarak yukarı yönlü güncelleyen fırsatçıların ve bunların arkasındaki FETO'cülerin hukuken hesabı sorulmadan sosyal ve ekonomik huzur nasıl temin edilecektir? Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür. Dükkanları ve evleri kapatılmadır" dedi.

20.02.2024 13:10  Güncelleme: 13:13
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Danıştay'ın, FETÖ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla ihraç edilen hakim ve savcıların bir bölümüne göreve iade kararı vermesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Karara sert tepki gösteren ve ekonomideki kötü gidişatı da FETÖ'ye bağlayan Bahçeli, "Ekonomik büyümenin dizginlenmesi, cari dengenin bozulması için el ovuşturan, fiyat etiketlerini sürekli olarak yukarı yönlü güncelleyen fırsatçıların ve bunların arkasındaki FETÖ'cülerin hukuken hesabı sorulmadan sosyal ve ekonomik huzur nasıl temin edilecektir? Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür. Dükkanları ve evleri kapatılmadır" dedi.

BAHÇELİ GRUP TOPLANTISINDA SERT KONUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcıların göreve iade kararına sert çıkan Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü sonrası örgütle ilişkisi belirlenen 4 bine yakın hakim ve savcı ihraç edilmiştir. Danıştay 5. Daire'nin 387 hakim ve savcıya iade eden kararı çok sakıncalıdır, hukuki temeli yoktur. Bu kararı alırken Danıştay üyeleri maklube mi yiyorlardı? Danıştay adalet ve hukuka göre karar vermemiştir. HSK devreye girmiş, yeni inceleme başlatmış ve Danıştay Genel Kurulu'nda itirazlar yapılmıştır.

"YARGI PAKETİNİ DESTEKLEYECEĞİMİZİ AÇIKLIYORUM"

MHP olarak TBMM'ye sunulan 8'inci Yargı Paketi'nin hak aramayı güçlendireceğinden, kişisel verilerin korunmasını ihtiva ettiğinden dolayı destekleyeceğimizi açıklıyorum.

"DÜKKANLARI VE EVLERİ KAPATILMALIDIR"

FETÖ ile mücadelede 8 ana başlıkla TSK ve yargı başta olmak üzere her yere sızdığını ifade etmiştim. 9'uncuyu ilave ediyorum; Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür. Dükkanları ve evleri kapatılmadır. Ekonomik büyümenin dizginlenmesi, istihdamın geriletilmesi, cari dengenin bozulması için el ovuşturan, fiyat etiketlerini sürekli olarak yukarı yönlü güncelleyen fırsatçıların, azgın fiyat anarşistlerinin ve bunların arkasındaki FETO'cülerin hukuken hesabı sorulmadan sosyal ve ekonomik huzur nasıl temin edilecektir? İnsanımızın ekmeğine ve cüzdanına ambargo koyanların yakasından adalet ne zaman tutacaktır?"

Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ\'cüdür, dükkanları ve evleri kapatılmadır

Devlet Bahçeli, Danıştay, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür, dükkanları ve evleri kapatılmadır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Yalçın Koçyiğit: Biri lütfen bahçeliyi kapatabilir mi? hatta bahçeliyi ve bahçesini sonsuza kadar nadasa bıraksa çok iyi olur... 422 61 Yanıtla
  • İsmail Bayram: Bu adamcağızın beyinsel fonksiyonları ciddi ciddi bi kontrol edilmeli... 330 41 Yanıtla
  • Ali Arslan: İyi güzelde kim yapacak bunu,iktidar sizsiniz. 356 13 Yanıtla
  • hüseyin şen: birileri sayın bahçeliye ülkeyi yönetenlerden birinin kendisi olduğunu hatırlatsın 296 12
  • osman şahin: Sayın bahçeli 10 bin tel maaş alan emeklilerde fetocümü 266 17 Yanıtla
  • Cihana Alp: Ne diyon dede 231 29 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: Önce anlamak lazım ne anlatıyor bu adam herkes eleştiri peşinde fahiş fiyatlardan kimse bahis etmiyor ülkenin ekonomisine çomak sokmaya çalışanları kimse görmüyor 55 204 Yanıtla
  • Sedat Dogan: Geçen yıl bim marketin CEO'su posta koydu ne yapabildiniz hiç bişey ne diyon şimdi 225 12 Yanıtla
  • FATİH TEKİN: Elini vicdanına koy bu emekliye sırt çevirme syn bahçeli elvicdan 214 22 Yanıtla
  • Şevki Sünger: :) 104 7 Yanıtla
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