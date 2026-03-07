(ANKARA)-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATO Congresium'da düzenlenen "Üç Hilalin Aydınlığında Altaylar'dan Tuna'ya Türk Kadını" temalı "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programına katıldı.
Bahçeli, Kadınlar Günü Programına Katıldı
