Bahçeli, Şimşek'in ekonomi politikalarına destek verdi

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(ANKARA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uyguladığı ekonomi politikalarına sahip çıktı. Alınan tedbirleri, vizyoner atılımlar olarak niteleyen ve destekçisi olduklarını söyleyen Bahçeli, Merkez Bankası rezervlerindeki artışın da umut verici olduğunu ifade etti.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, son dönemde alınan tedbirler ile enflasyonda en kötünün geride kaldığını iddia etti. Hayat pahalılığının da düşüse geçmesinin memnuniyet düzeyini artırdığını ifade eden Bahçeli, ekonomi yönetiminin doğru ve kararlı politikalar uyguladığını kaydetti. Her kesimin adil ve hakkaniyetli pay alması gerektiğinin altını çizen Devlet Bahçeli şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisinde güven veren kararların istikrar vaadeden tedbirlerin, halkımızın refahını gözeten vizyoner atılımların farkındayız ve destekçisiyiz. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7, üstüste 45 aydır da büyüme başarısı gösteren Türkiye ekonomisi inanıyorum ki enflasyonda da en kötüyü geride bırakmıştır. Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş umut vericidir. Ekonomi yönetiminin doğru ve kararlı politikaları güven ortamının kökleşmesi, hayat pahalılığının düşüşe geçmesi memnuniyet düzeyini artırmaktadır. Dar ve orta gelirli insanımızı enflasyona ezdirmemeliyiz. Emeklilerimizin şikayetlerini kademeli şekilde dindirmeliyiz. Büyüyen, güçlenen ve gelişen Türkiye ekonomisinden her kesimin, her insanımızın adil ve hakkaniyetli pay alması için elimizden geleni yapmak durumundayız. Fiyat ve finansal istikrarın ivmesi, ihracaat üretim istihdam yatırım seferberliği ile Türkiye ekonomisi zincirlerini tamamıyla kıracaktır. Çiftçimizden memurumuza, işçimizden esnafımıza, emeklimizden sanayicimize kadar herkesin yanındayız. Haklı taleplerinin takipçisiyiz."

(sürecek)