Bahçeli: Suriye'deki seçimler terör hamlesi, planlayıcısı ABD - Son Dakika
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Bahçeli: Suriye'deki seçimler terör hamlesi, planlayıcısı ABD

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan ve ağustos ayına ertelenen seçimleri terör hamlesi olarak nitelendirdi. Bahçeli, planlayıcısı olarak da ABD'yi gösterdi ve 'Böyle bir dost ancak ve ancak düşman başınadır' dedi.

11.06.2024 11:21
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(ANKARA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'nin kuzeyinde 11 Haziran'da yapılması planlanan ve ağustos ayına ertelendiği açıklanan seçimleri terör hamlesi olarak niteledi ve planlayıcısı olarak da ABD'yi gösterdi. Bahçeli, "Böyle bir dost ancak ve ancak düşman başınadır" dedi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, SDG'nin 11 Haziran'da yapacağını ilan ettiği, ancak daha sonra ağustos ayına ertelediğini duyurduğunu hatırlattı. Yapılmak istenen seçimleri terör hamlesi olarak niteleyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bölücü terör örgütünün işgal ettiği Suriye topraklarında önce 30 Mayıs bu olmayınca 11 Haziran'da yapmayı ilan ettiği sözde yerel seçimlerin Ağustos ayına ertelendiği malumlarınızdır. Sözde seçimlerin özerkliğin tescili konusunda mühim ve mecburi bir eşik olduğunu bilmeyen kuşkusuz yoktur. Bu terör stratejisinin terör hamlesinin üst aklı, kumanda merkezi, ikili ilişkilerimizi dostluk ve müttefiklik hukuku ile tanzim ettiğimiz,  ettiğimizi zannettiğimiz ABD'dir. Binlerce kilometre uzaktan gelerek fiili durum yaratan terörizme alan açmak için ortam yoklayan, BMGK'nin 2254 sayılı kararı başta olmak üzere uluslararası hukuku ve devletlerin egemenliğini çiğneyen böyle bir dost ancak ve ancak düşman başınadır."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

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