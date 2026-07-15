Bahçelievler'de 15 Temmuz Bayrak Yürüyüşü - Son Dakika
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Bahçelievler'de 15 Temmuz Bayrak Yürüyüşü

15.07.2026 23:54
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Bahçelievler'de binlerce vatandaş, 15 Temmuz darbe girişimini anmak için 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü. Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bu mücadelenin milletin imanıyla yazdığı bir destan olduğunu vurguladı.

Bahçelievler'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı verilen destansı mücadeleyi anmak amacıyla binlerce vatandaşın katılımıyla "15 Temmuz Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda vatandaşlar, Şirinevler Meydanı'nda toplandı.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Emrah Parlak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş, 100 metrelik Türk bayrağı ve sancaklar taşıyarak Bahçelievler Hükümet Konağı'na kadar yürüdü.

Burada yapılan anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır buradaki konuşmasında, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği gece değil, milletin imanıyla yazdığı bir destan olduğunu söyledi.

Darbe girişiminde 253 vatandaşın şehit olduğunu anımsatan Bahadır, Bahçelievler'in destansı mücadelenin en yakın tanıklarından biri olduğunu, ilçede 2 şehit ve 7 gazi bulunduğunu anlattı.

Bahadır, "Onlar bize sadece bir vatan değil, uğruna can verilecek bir emanet bıraktılar. Bizler de o emanete aynı kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Şirinevler Meydanı'ndan başlayan 100 metrelik bayrak yürüyüşünün, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak, şehitlerin fedakarlıklarını unutturmamak ve milli birlik şuurunu diri tutmak adına büyük anlam taşıdığını dile getiren Bahadır, "Bugün attığımız her adım, 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' ilkesi etrafında kenetlenen güçlü iradenin gelecek nesillere aktarılması içindir." diye konuştu.

Programda ayrıca, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşananlar ve milletin kahramanca mücadelesini anlatan videolar gösterildi.

Öte yandan yürüyüş sırasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasının önüne vatandaşlar tarafından siyah çelenk bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de 15 Temmuz Bayrak Yürüyüşü - Son Dakika

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