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Bahçelievler'de 3 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı - Son Dakika
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Bahçelievler'de 3 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı

Bahçelievler\'de 3 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı

Bahçelievler'de meydana gelen kazada, D-100 kara yolu Yenibosna mevkisinde bir motosiklet sürücüsü, aracının ön kısmını kaldırarak tek teker üzerinde ilerlerken iki motosikletin arasından geçmeye çalıştı. Motosikletlerin çarpışması sonucu 3 sürücü hafif yaralandı. Kaza anı, yolda ilerleyen bir otomobildeki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

04.02.2024 17:07
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Bahçelievler'de 3 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Yenibosna mevkisinde bir motosiklet sürücüsü, aracının ön kısmını kaldırarak tek teker üzerinde ilerlerken iki motosikletin arasından geçmeye çalıştı.

Motosikletlerin çarpışmasıyla yola düşen 3 sürücü hafif yaralandı.

Kaza anı, yolda ilerleyen bir otomobildeki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de 3 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hafif yaralandı - Son Dakika
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