Bahçelievler'de çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Belçika'da Türk ve Kürt gruplar arasında çatışma: Yaralılar var

Belçika'nın Hasselt kentine bağlı Heusden-Zolder ve Houthalen-Helchteren ilçelerinde Türk ve Kürt azınlığa mensup gruplar arasında yaşanan olaylarda yaralananlar olduğu bildiriliyor. Bölgeye, hava destekli kalabalık bir polis gücü yönlendirildi. Olaylar, Türk ve Kürt grupların karşılaşması ve PKK bayraklarına tepki gösterilmesiyle başladı. Bir Türk gencinin darp edildiği iddiasının yayılması sonucu olaylar büyüdü. Polis, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandı. Olaylar sırasında en az 6 kişi yaralandı ve bir kişinin durumu ağır. Avrupa'daki Kürt örgütleri, olayları protesto etmek için Brüksel'de bir gösteri düzenleyecek.