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Bahçelievler'de İETT otobüsü ile ambulans kaza yaptı - Son Dakika
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Bahçelievler'de İETT otobüsü ile ambulans kaza yaptı

Bahçelievler'de İETT otobüsü ile vakaya giden ambulans kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Bahçelievler\'de İETT otobüsü ile ambulans kaza yaptı
22.12.2023 - 00:42,
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BAHÇELİEVLER'de İETT otobüsü ile vakaya giden ambulans kaza yaptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, 21.00 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. H.A.'nın kullandığı 34 NL 7039 plakalı İETT otobüsü, Şirinevler istikametinde seyir halindeyken, kalp krizi vakasına gittiği öğrenilen H.L.'nin kullandığı 34 GVG 773 plakalı ambulansa çarptı. Ambulansın kırmızı ışıkta geçtiği ve İETT otobüsünün ambulansı fark etmeyerek çarptığı iddia edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA
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