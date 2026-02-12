Bahçelievler'de Semt Lokantası Açıldı - Son Dakika
Bahçelievler'de Semt Lokantası Açıldı

12.02.2026 15:22
Bahçelievler Belediyesi, sosyal destek projesi Semt Lokantası'nı 55 liraya tanıttı.

Bahçelievler Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği "Semt Lokantası" projesini tanıttı.

Yenibosna'daki tanıtım programında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, tanıtımını yaptıkları Semt Lokantası'nın diğer paydaşlardan farklı olduğunu belirterek, burada 4 çeşit yemeğin ekmek ve suyla beraber BiKart uygulamasıyla 55 liraya satılacağını söyledi.

BiKart uygulamasıyla ilgili bilgi veren Bahadır, "Bahçelievler'de oturan herkes, TC'sini söylediğinde sistemden görüyoruz. Başvuranlara kart veriyoruz, o kartla daha ucuza oluyor. Diğer ilçelerden gelenlere yemeğin fiyatı 65 lira. Kendi komşularımıza biraz indirim yaptık." diye konuştu.

Semt Lokantası'nın amacına değinen Bahadır, şöyle devam etti:

"Üniversite öğrencilerimiz, çalışma hayatında olan arkadaşlarımız, küçük esnafımız, atölyelerde çalışan insanlar veya emekli olanlar buradan faydalanabilecek. Burada yemekler çok daha ucuza yenilebilecek. 4 çeşit yemeği 55 liraya mal etmek zor. Biz tüm komşularımızı bekliyoruz. Bu hizmet reklam amaçlı yapılan bir hizmet değil. BiKahve'leri de açmaktaki amaç buydu. Vatandaşımızı hakir görmek, 'Ben size et verdim, sosyal tesis açtım.' demek çok kötü."

Bahadır, İncirli'de 7/24 hizmet veren BiKahve açtıklarını, gençlerin bu alanlardan yararlanmasını istediklerini dile getirdi.

Semt Lokantası'nda günlük ortalama 1000 kişiye yemek verileceğini kaydeden Bahadır, kent sakinlerinin hizmetten çok memnun olduğunu ifade etti.

Bahadır, ramazan ayı öncesinde yapılacak sosyal desteklere de değinerek, "Ramazanda yaklaşık 60 bin komşumuza gıda çeki vereceğiz. Gidecekler, marketlerden alışverişlerini yapacaklar." dedi.

Ramazanda pide kuponu dağıtacaklarını, ihtiyaç sahiplerinin kuponla fırından ücretsiz pide alabileceğini aktaran Bahadır, belediye bünyesinde adak kurban satış yeri açacaklarını, vatandaşların adaklarını burada kesebileceğini, adak kurbanların aşevinde ihtiyaç sahipleri için kullanılacağını, kalan etlerin de vatandaşlara dağıtılacağını bildirdi.

Programa, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ile vatandaşlar da katıldı. Bahadır ve Boztepe, lokantanın tezgahına geçerek vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Kaynak: AA

