Bahçelievler'de servis minibüsü devrildi: 6 polis hafif yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bahçelievler'de servis minibüsü devrildi: 6 polis hafif yaralandı

Bahçelievler\'de servis minibüsü devrildi: 6 polis hafif yaralandı

Bahçelievler'de mesaiden dönen 7 sivil polisi taşıyan servis minibüsü, yağmurun etkisiyle kayan yolda bariyerlere çarparak devrildi. Kazada hafif yaralanan 6 polis, tedbiren özel araçlarla hastaneye götürüldü. Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.

07.04.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de, sivil polisleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 polis hafif yaralandı.

Mesaiden dönen 7 sivil polisi taşıyan 34 LEP 024 plakalı servis minibüsü, yağmurun da etkisiyle kayan yolda, Çobançeşme Kavşağı Yenibosna istikametinde bariyerlere çarpıp devrildi.

Kazada hafif yaralanan 6 polis, tedbiren özel araçlarla hastaneye götürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Güvenlik, İstanbul, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de servis minibüsü devrildi: 6 polis hafif yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kütahya Valisi Musa Işın, Andız Mahallesi'ni ziyaret etti
    11:18 Kütahya Valisi Musa Işın, Andız Mahallesi'ni ziyaret etti

    Kütahya Valisi Musa Işın, Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşamaya devam ediyor. Andız Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Işın, vatandaşların istek, talep ve önerilerini dinledi. Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu belirten Vali Işın, bayram dileklerini iletti.

  • Kütahya Müftülüğü Gazilere İftar Programı Düzenledi
    11:16 Kütahya Müftülüğü Gazilere İftar Programı Düzenledi

    Kütahya Müftülüğü, gazilere yönelik düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. İftar sonrası ise misafirlerle sohbet edildi.

  • Kayseri'de ziynet eşyası hırsızı yakalandı, çalınan altınlar sahibine teslim edildi
    11:16 Kayseri'de ziynet eşyası hırsızı yakalandı, çalınan altınlar sahibine teslim edildi

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlık olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli yakalandı ve 13 çeyrek altın, 2 cumhuriyet altını ve 1 altın bilezik sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

  • Bursa'da Çember 16 Operasyonu: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı
    11:16 Bursa'da Çember 16 Operasyonu: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

    Bursa'da yapılan Çember 16 operasyonu kapsamında aranan birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de bulunuyor. Ekipler, hırsızlık suçlarından 28 yıl, yağma suçundan 23 yıl cezası bulunan kişileri de gözaltına aldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.


11:04 Alper Yeğin: Sancaktepe’deki jakuzi meselesinden daha büyük bir ’lüks ve batırılan belediye hikayesi’ni yakında anlatacağım Alper Yeğin: Sancaktepe'deki jakuzi meselesinden daha büyük bir 'lüks ve batırılan belediye hikayesi'ni yakında anlatacağım
10:16 YÖK’ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama
08:24 Erbakan talimat vermişti Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere “rüşvet“ tabelası astı Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı
02:43 Bitlis’te seçim gerginliği 14 kişi gözaltına alındı, 5 polis hafif şekilde yaralandı Bitlis'te seçim gerginliği! 14 kişi gözaltına alındı, 5 polis hafif şekilde yaralandı
02:14 Bekçilerle esnaf arasında kavga Çok sayıda gözaltı var Bekçilerle esnaf arasında kavga! Çok sayıda gözaltı var
10:24 Rezindansta şüpheli ölüm 30. kattan düşen genç kız can verdi Rezindansta şüpheli ölüm! 30. kattan düşen genç kız can verdi
09:43 İstanbul’da polislerin servisi devrildi İstanbul'da polislerin servisi devrildi
09:41 TFF başkanlığına aday mı olacak Murat Sancak’tan iddialara yanıt gecikmedi TFF başkanlığına aday mı olacak? Murat Sancak'tan iddialara yanıt gecikmedi
08:43 Canık Çetesi çökertildi 20 tutuklama Canık Çetesi çökertildi! 20 tutuklama
08:17 İstanbul’da art arda otobüs yangınları İstanbul'da art arda otobüs yangınları
07:47 Kemal Kılıçdaroğlu “Partisinin aleyhine çalışıyor“ iddialarıyla ilgili konuştu Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili konuştu
07:43 Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi
07:25 Kapıkule’de 50 milyonluk uyuşturucu operasyonu Kapıkule'de 50 milyonluk uyuşturucu operasyonu
00:27 Beyoğlu’ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 11:18:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de servis minibüsü devrildi: 6 polis hafif yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement