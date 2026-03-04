Bahçelievler'de STK temsilcileri iftar sofrasında buluştu

Bahçelievler Belediyesince düzenlenen iftar programında sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren çok sayıda dernek, konfederasyon, vakıf ve spor kulübü temsilcisinin yer aldığı programda birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları verildi.

Programa katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, ramazan ayının insanın kendisini terbiye ettiği, paylaşma ve dayanışmanın güçlendiği bir dönem olduğunu ifade etti.

Ramazanın bir taraftan medeniyet bir taraftan nefsi terbiye olduğunu aktaran Soylu, katılımcıların ramazanını tebrik ederek, nice ramazanlara kavuşma temennisinde bulundu.

Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin yakından takip edildiğini belirten Soylu, İran, Gazze ve diğer bölgelerde yaşanan gelişmelere işaret ederek, Türkiye'nin güçlü liderlik ve devlet tecrübesiyle önemli bir konumda bulunduğunu vurguladı.

Soylu, Türkiye'nin son yıllarda ekonomik ve teknolojik alanda önemli bir gelişim kaydettiğini ifade ederek, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda büyük bir dönüşüm yaşandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayisini ve ekonomik kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirten Soylu, ülkenin küresel ölçekte daha güçlü bir konuma geldiğini ifade etti.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede güçlü bir sivil toplum yapısı bulunduğunu belirterek, yaklaşık 700 sivil toplum kuruluşunun faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Bahadır, farklılıkların zenginlik olduğunu vurgulayarak, "Derneklerimiz, konfederasyonlarımız, spor kulüplerimiz var. Irk, mezhep, Alevi, Sünni, Caferi ayrımı yapmayız. Kürt, Türk, Laz, Çerkes, Arap diye bir ayrımın içinde olmayız. İnsanları severiz. İnsan ayrımı yapmadan Bahçelievler'deki her STK'ye, her insanımıza ve her komşumuza dokunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgesel gelişmelere de değinen Bahadır, özellikle İran'da yaşanan gelişmelerin birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "İran'da yaşanan savaş ve çevremizdeki gelişmeler birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hep beraber olmalıyız. Hep birlikte Bahçelievler olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Program, edilen dualar ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.