Bahçelievler'de STK temsilcileri iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçelievler'de STK temsilcileri iftar sofrasında buluştu

04.03.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Belediyesince düzenlenen iftar programında sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri bir araya geldi.

Bahçelievler Belediyesince düzenlenen iftar programında sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren çok sayıda dernek, konfederasyon, vakıf ve spor kulübü temsilcisinin yer aldığı programda birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları verildi.

Programa katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, ramazan ayının insanın kendisini terbiye ettiği, paylaşma ve dayanışmanın güçlendiği bir dönem olduğunu ifade etti.

Ramazanın bir taraftan medeniyet bir taraftan nefsi terbiye olduğunu aktaran Soylu, katılımcıların ramazanını tebrik ederek, nice ramazanlara kavuşma temennisinde bulundu.

Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin yakından takip edildiğini belirten Soylu, İran, Gazze ve diğer bölgelerde yaşanan gelişmelere işaret ederek, Türkiye'nin güçlü liderlik ve devlet tecrübesiyle önemli bir konumda bulunduğunu vurguladı.

Soylu, Türkiye'nin son yıllarda ekonomik ve teknolojik alanda önemli bir gelişim kaydettiğini ifade ederek, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda büyük bir dönüşüm yaşandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayisini ve ekonomik kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirten Soylu, ülkenin küresel ölçekte daha güçlü bir konuma geldiğini ifade etti.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede güçlü bir sivil toplum yapısı bulunduğunu belirterek, yaklaşık 700 sivil toplum kuruluşunun faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Bahadır, farklılıkların zenginlik olduğunu vurgulayarak, "Derneklerimiz, konfederasyonlarımız, spor kulüplerimiz var. Irk, mezhep, Alevi, Sünni, Caferi ayrımı yapmayız. Kürt, Türk, Laz, Çerkes, Arap diye bir ayrımın içinde olmayız. İnsanları severiz. İnsan ayrımı yapmadan Bahçelievler'deki her STK'ye, her insanımıza ve her komşumuza dokunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgesel gelişmelere de değinen Bahadır, özellikle İran'da yaşanan gelişmelerin birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "İran'da yaşanan savaş ve çevremizdeki gelişmeler birlik olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hep beraber olmalıyız. Hep birlikte Bahçelievler olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Program, edilen dualar ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Sivil Toplum, Belediye, Ekonomi, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de STK temsilcileri iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’den İsrail’e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil Çin'den İsrail'e dikkat çeken mesaj: Gerçek askeri güç harp meydanında değil
Fransa’nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya’dan Fransa'nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya'dan
GKRY’den “sığınak ve erken uyarı sistemi“ açıklaması GKRY'den "sığınak ve erken uyarı sistemi" açıklaması
A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta’ya şans tanımadı A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'ya şans tanımadı
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Düşman savaşı durdurmak zorunda kalacak
Kazanmak için tüm tuşlara basıyor Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz Kazanmak için tüm tuşlara basıyor! Trump bunu yaparsa iç savaş kaçınılmaz

16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:57
’’Hatay’’ diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı’da çekildiği ortaya çıktı
''Hatay'' diye paylaşılan fotoğrafların Kamışlı'da çekildiği ortaya çıktı
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 17:00:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de STK temsilcileri iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.