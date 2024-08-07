Bahçesaray'da makilik alanda yangın çıktı

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Bahçesaray'da makilik alan yandı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, mahalle sakinleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi kırsalındaki makilik alanda yangın çıktı. Arazinin dik ve engebeli oluşundan dolayı araçlar bölgeye çıkamazken, yangın mahalle muhtarı Eyüp Kayan öncülüğünde mahalle sakinleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.