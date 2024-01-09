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Bahçesaray'da rahatsızlanan kadın ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı - Son Dakika
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Bahçesaray'da rahatsızlanan kadın ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı

Bahçesaray'da göğüs ağrısı şikayeti olan 72 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İlk müdahalesi Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde yapılan kadın, ileri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye nakledildi.

Bahçesaray\'da rahatsızlanan kadın ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne ulaştırıldı
09.01.2024 - 15:43,  Güncelleme: 15:50
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Bahçesaray'da rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göğüs ağrısı şikayeti olan 72 yaşındaki kadın, yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahaleyi yapan doktorlar, hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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