Bahçesaray Yolu Açıldı, Ancak Çığ Tehdidi Süperiyor - Son Dakika
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Bahçesaray Yolu Açıldı, Ancak Çığ Tehdidi Süperiyor

Bahçesaray Yolu Açıldı, Ancak Çığ Tehdidi Süperiyor
05.06.2026 12:42
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Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı ama çığ tehlikesi nedeniyle araç geçişleri henüz mümkün değil.

VAN-Bahçesaray yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı. Ancak bölgede devam eden çığ tehlikesi nedeniyle yol henüz araç geçişlerine açılmadı. AFAD yetkilileri kara yolunda 82 çığ parkuru tespit edildiğini ve teknik komisyonun incelemelerinin sürdüğünü bildirdi.

Van ile Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan, yaklaşık 3 bin rakımdaki kara yolu, yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle geçen yıl aralık ayında ulaşıma kapatıldı. Havaların ısınmasıyla Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, mayıs ayında bölgede yol açma çalışmalarına başladı. Ekiplerin metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerini temizlemesinin ardından yol, 23 Mayıs'ta fiziki olarak ulaşıma açıldı. Ancak kara yolundaki çığ tehlikesinin devam etmesi nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor.

İNCELEMELERE DEVAM EDİLİYOR

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda oluşturulan Çığ Komisyonu ise bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. AFAD yetkilileri, yapılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar kara yolu güzergahında 82 çığ parkurunun tespit edildiğini belirtti. Yetkililer, teknik ekiplerin sahadaki incelemelerinin devam ettiğini, komisyon raporunun tamamlanmasının ardından sonuçların Karayolları yetkililerine iletileceğini ifade etti.

Yolun araç trafiğine açılıp açılmayacağına ise değerlendirmeler sonrası karar verileceği belirtiliyor. Bahçesaraylılar ise fiziki olarak açılan yolun güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından bir an önce araç geçişlerine açılmasını talep ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

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