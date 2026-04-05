Bahreyn, 13 İHA'yı Engelledi

Bahreyn, son 24 saatte İran'dan atılan 13 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bahreyn ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Bahreyn'i hedef alan İran kaynaklı "saldırı dalgalarına" karşı hava savunma sistemlerinin teyakkuzda olduğu ifade edilen açıklamada, savaşın başlamasından bu yana İran'dan ateşlenen 188 füze ve 466 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Bahreyn dahil 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.