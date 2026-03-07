Bahreyn 84 Füze ve 147 İHA'yı Engelledi

Bahreyn, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ülkeyi hedef alan 84 füze ile 147 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu tarihten bu yana ülkeyi hedef alan 84 füze ve 147 İHA'nın savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "sivil altyapının hedef alınmasının uluslararası insani hukukun açık bir ihlali ve bölgesel barışa yönelik bir tehdit" olduğu ifade edilirken, saldırıların kaynağına ilişkin bir ifadeye yer verilmedi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da kısa süre önce yaptığı iki ayrı açıklamada, yaklaşık bir saat içinde ülke genelinde iki kez hava saldırısı sirenlerinin çaldığını bildirmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.