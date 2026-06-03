Bahreyn'de 15 Kişi İran Ajanı Gözaltında - Son Dakika
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Bahreyn'de 15 Kişi İran Ajanı Gözaltında

03.06.2026 19:38
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Bahreyn, İran adına ajanlık suçlamasıyla 15 kişiyi gözaltına aldı, provokasyon yaptıkları iddia edildi.

Bahreyn, İran adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuyla bağlantılı olduğu suçlamasıyla 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınan kişilerin halkı etkilemek amacıyla provokasyon yaptıkları belirtildi.

Kuveyt ve Bahreyn'e saldırılar

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlemesinin ardından Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı da ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir İran petrol tankerine ve Keşm Adası'ndaki bir iletişim kulesine saldırılarının, "Kuveyt ve Bahreyn topraklarından gerçekleştirildiğini" savunarak, bu iki ülkenin yöneticilerinin "İran'a saldırıların doğrudan sorumlusu" olduğu suçlamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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