Bahreyn'de 6 Kişi Gözaltına Alındı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın saldırılarını öven ve yalan haberler paylaşan 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Elektronik Suçlarla Mücadele Birimi'nin, sosyal medya hesaplarında İran saldırılarını öven, halkı yanıltıcı ve korku veren videolar paylaşan 6 kişiyi tespit ettiği belirtildi.

Paylaşımların kamuoyunu yanıltma ve ülke güvenliği ile kamu düzenine zarar verme amacı taşıdığı belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin gözaltına alındığı, gerekli yasal işlemlerin uygulandığı ve şüphelilerin savcılığa sevk edildiği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların resmi kaynaklardan bilgi almaları ve doğrulanmamış haber veya videoları paylaşmamaları çağrısı yapılarak, yasal sorumluluklardan kaçınmamanın ve ülke güvenliğini korumanın önemi vurgulandı.