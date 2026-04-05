Bahreyn’de İHA Saldırısı

Bahreyn'deki Gulf Petrochemical Industries Company'e (BSC) ait petrokimya tesislerinin bazı birimlerinin İran kaynaklı insansız hava araçlarınca (İHA) hedef alındığı belirtildi.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA, Gulf Petrochemical Industries Company'nin açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, petrokimya tesisinin İran'a ait İHA tarafından hedef alındığı belirtildi.

Saldırı sonucu tesisteki bazı birimlerde yangın çıktığı, ancak yapılan müdahaleyle yangının söndürüldüğü ve durumun kontrol altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı ve zarar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.