Bahreyn'de İki Sanığa Müebbet Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahreyn'de İki Sanığa Müebbet Hapis

12.05.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları ile işbirliği suçlamasıyla yargılanan iki sanık müebbet hapis cezası aldı.

Bahreyn'de, "İran Devrim Muhafızları ile işbirliği yaparak ülkede terör eylemleri planladıkları" suçlamasıyla yargılanan iki sanık müebbet hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Terör Suçları Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Ceza Mahkemesinin bugün görülen duruşmada iki sanığı "Terör örgütü İran Devrim Muhafızları ile irtibat kurmak, Bahreyn'e karşı düşmanca ve terör amaçlı faaliyetlerde bulunmak ve ülke çıkarlarına zarar vermek" suçlarından müebbet hapis cezasına mahkum ettiği belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin, sanıkların müebbet hapis cezasına ek olarak 10 bin Bahreyn dinarı para cezasına çarptırılmasına ve ele geçirilen materyallere el konulmasına hükmettiği aktarıldı.

Savcılığın açıklamasında, ihbarın alınmasının ardından sanıkların sorgulandığı, tanık ifadelerinin dinlendiği ve ele geçirilen elektronik cihazlar üzerinde teknik inceleme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, teknik incelemelerin suçlamaları doğruladığı belirtilirken, yargı sürecinin sanık avukatlarının katılımıyla ve adil yargılama güvenceleri çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.

Soruşturma dosyasına göre, İran istihbaratı ve İran Devrim Muhafızlarının, "İran'da bulunan bazı örgüt liderleri aracılığıyla Bahreyn'deki kritik tesislerin hedef alınması amacıyla keşif faaliyetleri yürüttüğü" tespit edildi.

Yürütülen soruşturmalarda, İran'a kaçtığı belirtilen ilk sanığın, Bahreyn'de bulunan ikinci sanığı ülke içinde terör eylemleri gerçekleştirmek üzere yönlendirdiği, örgüt üyelerine mali destek sağlamak amacıyla para transferleri organize ettiği ve stratejik tesislere ilişkin bilgileri İran Devrim Muhafızları ile İran istihbaratına ilettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahreyn'de İki Sanığa Müebbet Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi

10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:18:40. #7.13#
SON DAKİKA: Bahreyn'de İki Sanığa Müebbet Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.