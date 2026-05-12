Bahreyn'de İki Sanığa Müebbet Hapis

Bahreyn'de, "İran Devrim Muhafızları ile işbirliği yaparak ülkede terör eylemleri planladıkları" suçlamasıyla yargılanan iki sanık müebbet hapis ve para cezasına çarptırıldı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Terör Suçları Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Ceza Mahkemesinin bugün görülen duruşmada iki sanığı "Terör örgütü İran Devrim Muhafızları ile irtibat kurmak, Bahreyn'e karşı düşmanca ve terör amaçlı faaliyetlerde bulunmak ve ülke çıkarlarına zarar vermek" suçlarından müebbet hapis cezasına mahkum ettiği belirtildi.

Açıklamada, mahkemenin, sanıkların müebbet hapis cezasına ek olarak 10 bin Bahreyn dinarı para cezasına çarptırılmasına ve ele geçirilen materyallere el konulmasına hükmettiği aktarıldı.

Savcılığın açıklamasında, ihbarın alınmasının ardından sanıkların sorgulandığı, tanık ifadelerinin dinlendiği ve ele geçirilen elektronik cihazlar üzerinde teknik inceleme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, teknik incelemelerin suçlamaları doğruladığı belirtilirken, yargı sürecinin sanık avukatlarının katılımıyla ve adil yargılama güvenceleri çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.

Soruşturma dosyasına göre, İran istihbaratı ve İran Devrim Muhafızlarının, "İran'da bulunan bazı örgüt liderleri aracılığıyla Bahreyn'deki kritik tesislerin hedef alınması amacıyla keşif faaliyetleri yürüttüğü" tespit edildi.

Yürütülen soruşturmalarda, İran'a kaçtığı belirtilen ilk sanığın, Bahreyn'de bulunan ikinci sanığı ülke içinde terör eylemleri gerçekleştirmek üzere yönlendirdiği, örgüt üyelerine mali destek sağlamak amacıyla para transferleri organize ettiği ve stratejik tesislere ilişkin bilgileri İran Devrim Muhafızları ile İran istihbaratına ilettiği kaydedildi.