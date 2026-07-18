Bahreyn'de Siren Uyarısı

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sirenlerin devreye alındığını belirterek, halka sakin olmaları ve güvenli bölgelere gitmeleri çağrısı yaptı.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, uyarı sirenlerinin devreye alındığı belirtilerek, "Vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancılardan sakin olmalarını, en yakın güvenli bölgelere gitmelerini ve haberleri resmi kanallar üzerinden takip etmelerini rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sirenlerin devreye alınma nedeni ise paylaşılmadı.