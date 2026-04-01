Bahreyn'de Sirenler Çaldı

Bahreyn genelinde saldırılar nedeniyle sirenler çaldı ve halka güvenli bölgelere yönelme çağrısında bulunuldu.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülke genelinde sirenlerin çalmasına ilişkin açıklama yaptı.
Ülke genelinde sirenlerin çaldığı vurgulanan açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.
Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
