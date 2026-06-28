Bahreyn'e İran'dan Hava Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahreyn'e İran'dan Hava Saldırısı

28.06.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahreyn, İran'ın düzenlediği belirtilen hava saldırısında bir bina zarar gördüğünü duyurdu.

Bahreyn, İran tarafından düzenlendiği belirtilen hava saldırılarında ülkenin El-Muharrak bölgesinde bir binanın zarar gördüğünü duyurdu.

Bahreyn Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün "bir dizi hava saldırısını" engellediği belirtildi.

Açıklamada, sivillerin ve özel mülklerin hedef alınmasının "uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali" olduğu ifade edildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise İran tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sonucu Muharrak bölgesinde bir konut binasının zarar gördüğünü, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da ülke topraklarına yönelik "İran saldırılarının yeniden gerçekleşmesini" en güçlü ifadelerle kınadı ve tekrarlanan saldırıların durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Bahreyn'de gece saatlerinde de olası saldırı ihtimali nedeniyle sirenler çalmış, İçişleri Bakanlığı vatandaşlara sakin olmaları, en yakın güvenli bölgelere yönelmeleri ve gelişmeleri resmi kaynaklardan takip etmeleri çağrısı yapmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Bahreyn, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahreyn'e İran'dan Hava Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Toprak bastı geleneği kanlı bitti Hastanede yaşam savaşı veriyor Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Kimse onlara şans vermiyordu 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası’nda tarih yazdı Kimse onlara şans vermiyordu! 500 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası'nda tarih yazdı
Muslera’dan yine çok büyük bir hata Koca ülkenin hayalleriyle oynadı Muslera'dan yine çok büyük bir hata! Koca ülkenin hayalleriyle oynadı
Füzeler yeniden ateşlendi ABD vurdu, Tahran’dan misilleme geldi Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi
Kadir İnanır’ın cenaze programı değişti Kadir İnanır'ın cenaze programı değişti

11:47
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı Bir anda yere yığıldı
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı
11:45
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaş artık ne yediğini bilecek
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek
11:16
CHP’li vekilden “Yeni partinin ismi ne olacak“ sorusuna yanıt: ’Yürüyüş’ olmayacak
CHP'li vekilden "Yeni partinin ismi ne olacak?" sorusuna yanıt: 'Yürüyüş' olmayacak
10:35
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti Fırında ekmek yaparken yakalandı
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı
10:31
Dünya Kupası’na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu
09:43
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar
Devlet desteğiyle başladılar, yılda 600 bin lira kazanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 11:55:55. #7.12#
SON DAKİKA: Bahreyn'e İran'dan Hava Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.