Bahreyn, İran'a İtilaf Güçlerinden Müdahale

05.03.2026 15:17
Bahreyn ordusu, İran saldırılarına karşı 75 füze ve 123 İHA'yı etkisiz hale getirdi.

Bahreyn ordusu, ABD- İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından ülkelerine yönelik İran kaynaklı saldırılar kapsamında hava savunma sistemlerinin, 75 füze ve 123 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin "İran'dan peş peşe gerçekleştirilen saldırı dalgalarına karşı aktif bir şekilde mücadele ettiği" belirtildi.

Açıklamada, saldırılar başladığından bu yana 75 füze ve 123 İHA'nın imha edildiği ifade edildi.

Halka, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması ve dikkatli olunması çağrısı yapılan açıklamada, zarar gören bölgelerden uzak durulması, şüpheli cisimlere yaklaşılmaması ve askeri operasyonların fotoğraflanmasından kaçınılması uyarısında bulunuldu.

Ordu, balistik füze ve İHA saldırılarının sivil ve özel alanlara zarar verdiğini, bunun uluslararası hukuku ihlal anlamına geldiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, İran'ın saldırılarını rastgele gerçekleştirdiği ve bunun bölgesel güvenlik için tehdit oluşturduğu kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

