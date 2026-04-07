Bahreyn: İran'dan 9 İHA engellendi

Bahreyn, son 24 saatte İran'dan atılan 9 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bahreyn ordusundan yapılan ve ülkenin resmi ajansı BNA'da yer alan açıklamada, 28 Şubat'tan itibaren ülkeyi hedef alan İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İran'dan atılan 9 İHA'nın engellendiği belirtilen açıklamada, savaşın başladığı günden bu yana 188 füze ve 477 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği kritik hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenliyor.