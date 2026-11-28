Bahreyn, Lübnan'da gerçekleşen ve Bahreyn yönetimine hakaret içerikli açıklamaların yapıldığı bir toplantı nedeniyle Lübnan'ın Manama Büyükelçisi Hadi Haşim'i bakanlığa çağırıp protesto notası verdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Haşim, söz konusu toplantı sebebiyle bakanlığa çağrıldı.

Bahreyn İkili İlişkiler Genel Müdürü Abdullah bin Ali Al Halife, Beyrut'ta gerçekleşen ve "Bahreyn yönetimine ve yargı erkine yönelik asılsız iddialar ve hakaret içeren açıklamaların olduğu toplantı" nedeniyle verilen protesto notasını Haşim'e teslim etti.

Notada, "Bahreyn'in içişlerine apaçık bir müdahale olarak görülen söz konusu toplantının kesin bir şekilde reddedildiği" kaydedildi.

Lübnan makamlarından bu tarz toplantıların bir daha tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri alması talep edildi.

Lübnan'dan "Beyrut'taki toplantının hükümetle ilgisi yok" açıklaması

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bahreynli alimlerle dayanışma amacıyla Beyrut'ta düzenlenen toplantıda Manama yönetimine hakaret içerikli sözler sarf edilmesinin kınandığı belirtildi.

Toplantının resmi bir toplantı olmadığı, hükümetle de hiçbir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

Beyrut'ta 26 Kasım'da Bahreynli din adamlarıyla dayanışma amacıyla geniş kapsamlı bir toplantı düzenlenmişti.

Hizbullah'a bağlı "El-Menar" televizyonunun aktardığına göre toplantıya katılanlar, söz konusu kişiler hakkında verilen ve "adaletsiz" olarak nitelendirdikleri yargı kararlarını kınayarak Bahreyn makamlarını bu kararlardan geri adım atmaya ve tutukluları serbest bırakmaya çağırmıştı.