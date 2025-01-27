Bahreyn ve İtalya İlişkileri Gelişiyor

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Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ülkesini ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre Al Halife, başkent Manama'daki Kutaybiye Sarayı'nda Meloni ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra ekonomi, ticaret, yatırım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki işbirliği masaya yatırıldı.

Orta Doğu'daki gelişmeleri de görüşen ikili, dünya barışı ve istikrarının güçlendirilmesi için krizlerin diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemine vurgu yaptı.

İtalya Başbakanı Meloni, Körfez ülkeleri turu kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti.